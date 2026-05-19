19 Mayıs 2026 Salı
Anasayfa Ekonomi Ters laleleri koparmanın bedeli ağır: Ceza 700 bin lirayı buluyor

Siirt’in dağlık ve yüksek rakımlı alanlarında baharın gelişiyle birlikte açan ters laleler, doğayı adeta renk cümbüşüne çevirdi.

Halk arasında “ağlayan gelin” adıyla bilinen bu nadir çiçekler, kısa ömürlü güzellikleriyle hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini üzerine çekiyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleler, özellikle kırsal bölgelerde eşsiz manzaralar oluştururken, bölge turizmine de canlılık katıyor.

Ancak koruma altında bulunan bu özel çiçeklere zarar verilmesi ciddi yaptırımlarla karşılık buluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlara ters lalelerin koparılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla bu bitkilere zarar veren kişilere yaklaşık 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Kaynak: İHA
