Terörün en vahşi yüzüydü: "Çoluk çocuk demeden vurdular”: 39 yıldır dinmeyen sızı

Biz bunları tasvip etmiyoruz tabii. Terör örgütlerinin bir an önce silahlarını bırakıp, bu Terörsüz Türkiye sürecine silahlarını bırakıp teslim olmalarını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin, tüm STK'ların iradelerini ortaya koyup, Terörsüz Türkiye sürecine destek olmaları lazım. 39 yıldır acıları dinmedi. Bugün, burada aileleriyle beraber bir araya geldik. Aileleriyle beraber aynı acıyı paylaştık. Temennimiz bir daha böyle acılar yaşanmamasıdır" diye konuştu.