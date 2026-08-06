Türkiye, yıllardır yalnızca terörle değil, terörün dilde yeniden tanımlanmasıyla da mücadele ediyor. Son günlerde kamuoyunda tartışılan “suça karışmamış PKK’lı” ifadesi de bunun en güncel örneklerinden biridir.

Bir devletin ilk görevi, vatandaşının can güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle terörle mücadelede kullanılan kavramlar, yalnızca siyasi tercih değil; aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Çünkü kelimeler masum değildir. Her kavram, toplumun hafızasında yeni bir anlam inşa eder.

PKK, Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen; binlerce asker, polis ve sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olmuş silahlı bir örgüttür. Böyle bir örgüt söz konusu olduğunda, tartışmanın merkezine öncelikle örgütün niteliği konulmalıdır.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak cezai sorumluluk bireyseldir. Mahkemeler, kişilerin sorumluluğunu deliller ışığında belirler. Bu ilke, modern hukukun temelidir. Ancak hukuki bireysellik ile terör örgütünün niteliğini birbirine karıştırmak, kamuoyunda kavramsal bir bulanıklık oluşturur. Bir örgütün işlediği sistematik şiddet ile bireyin yargısal durumu aynı tartışmanın konusu değildir.

Psikanaliz bize önemli bir uyarıda bulunur. Jacques Lacan’a göre insan, dilin içinde düşünür ve dili kullandığı kadar dil tarafından da biçimlendirilir. Siyaset de bunun istisnası değildir. Bugün kullanılan her ifade, yarının toplumsal hafızasını oluşturur. Bir kavramın sertliğini yumuşatmak, zamanla o kavrama yüklenen anlamı da değiştirebilir.

Slavoj Žižek’in sıkça vurguladığı gibi ideoloji, çoğu zaman kendisini sloganlarla değil, sıradan görünen ifadelerle üretir. Toplum, farkına varmadan yeni kavramlara alışır; alıştığı kavramları ise zamanla sorgulamamaya başlar. Bu nedenle dil, sadece iletişimin değil, siyasetin de en güçlü araçlarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ise bunun tam tersini söyler. Mustafa Kemal Atatürk, devletin temelini kişilere değil; hukuka, milli egemenliğe ve üniter yapıya dayandırmıştır. Devletin meşruiyeti, tereddütsüz biçimde hukuktan ve millet iradesinden gelir. Teröre karşı gösterilecek tavır da aynı açıklıkta olmak zorundadır.

Bugün ihtiyaç duyulan şey, kavramlarla sis oluşturmak değildir. İhtiyaç duyulan; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, terörü hiçbir gerekçeyle meşrulaştırmayan, şehitlerin emanetine ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip çıkan net bir duruştur.

Çünkü devletler önce sınırlarını kaybetmez; önce kavramlarını kaybeder. Kelimelerin anlamı değişmeye başladığında, milletin ortak hafızası da değişmeye başlar. Türkiye’nin geleceği ise bulanık kavramlar üzerine değil; açık hukuk, güçlü devlet ve ortak milli bilinç üzerine inşa edilmelidir.