TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Ortak rapor büyük uzlaşıyla kabul edildi. Şimdi terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yasal adımlar gündemde.

Yasal düzenlemelere geçilmeden önce PKK'nın kendini feshettiği ve silahları tamamen bıraktığının güvenlik birimleri tarafından tespiti şart. Bu teyit sağlanmadan süreç ilerlemeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar vakit kaybetmeden atılacak. Hedefimiz hayırlı işi kazasız belasız bitirmek" mesajı verdi.

BAYRAM SONRASI YENİ YOL HARİTASI DEVREYE GİRECEK

Ramazan Bayramı'ndan sonra nisan ayı ile birlikte yasal süreç hız kazanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarını ziyaret ederek partilerden kendi tekliflerini hazırlamalarını istemesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması da gündemde.

Teklif kapsamında Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor. Hedef ise düzenlemenin komisyondaki ortak raporda olduğu gibi geniş mutabakatla yasalaşması.

PKK'nın silah bırakmasının resmen teyit edilmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) belirleyici olacak. MGK'da alınacak kararlar süreci resmileştirecek. Terörsüz Türkiye hedefi, terörün tamamen bitirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla adım adım ilerliyor. Bayram sonrası siyasi partilerin teklifleri ve ortak teklif hazırlıklarıyla yasal süreç netleşecek.