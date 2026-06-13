‘Terörsüz Türkiye’ yolunda adım adım: 81 İlden gelen anneler tek yürek oldu

Kardeşliğimiz geleceğimizdir. Hedefimiz ‘Terörsüz Türkiye'dir. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki; kökeni, kültürü ve düşüncesi ne olursa olsun, bu vatanı seven herkes aynı geleceğin paydaşıdır. Huzurun, kardeşliğin ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası değil; milletimizin ortak idealidir” dedi.