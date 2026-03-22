“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yasal düzenlemeler için kritik bir sürece giriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hazırlanan rapor sonrası, önümüzdeki haftadan itibaren hukuki altyapıyı oluşturacak çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre sürecin ilk adımı olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelerek takvimi netleştirmesi öngörülüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin de diğer siyasi partilerle temas kurarak ortak bir çerçeve metin üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor.

SİLAH BIRAKMA ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Meclis raporunda, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının açık şekilde tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ancak Orta Doğu’da artan gerilim ve savaş ortamının bu süreci yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenlik birimleri ve kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmelerin ardından yasal sürecin şekillenmesi bekleniyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanacak teknik raporun belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Söz konusu raporda, örgütün Kuzey Irak’taki faaliyetleri, boşaltılan alanlar ve teslim edilen silahlara ilişkin teknik detayların yer alması öngörülüyor.

Nisan ayı itibarıyla çerçeve yasanın gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖRGÜT ÜYELERİNE KATEGORİ SİSTEMİ

Hazırlanacak düzenlemede örgüt üyelerinin dört ayrı kategoriye ayrılması planlanıyor. Suça karışanlar, suça karışmayanlar, arananlar ve cezaevinde bulunanlar için farklı hukuki adımların atılması gündemde.

Bu kapsamda Türkiye’ye dönecek kişiler için belirli şartlar dahilinde ceza indirimi uygulanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürecin bir “fırsat penceresi” olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Mevcut durumda cezaevlerinde yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin bulunduğu, bunların 500’den fazlasının ağırlaştırılmış hapis cezası aldığı belirtiliyor. Bu kişilerle ilgili infaz düzenlemelerinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ağırlaştırılmış hapis cezası bulunanlar arasında Abdullah Öcalan’ın da yer aldığı hatırlatılırken, yapılacak düzenlemelerin kapsamı ve sınırlarının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.