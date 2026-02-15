'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine birçok gelişme damga vurdu. Sürecin en merak edilen kısmı ise terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenecek yasal uygulamalar oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre düzenlemeler belli olmaya başladı.

TBMM'de sürece ilişkin kurulan komisyonda raporun son haline gelinirken müstakil ve geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar martta gündeme gelecek.

FETÖ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK

Kanunun, sadece varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı tarif edilerek FETÖ veya diğer örgütlerin yararlanmasının önüne geçilecek.

Çerçeve yasa kapsamında çıkarılacak uyum yasalarına göre suça karışmamış PKK’lılara bir yıl içinde güvenlik makamlarına başvurmaları hâlinde mevcut TCK’da yer alan ‘Etkin pişmanlık’ hükümlerine benzer bir infaz rejimi uygulanacak.

Türkiye’ye dönen ve suç işlememiş olanlar cezaevine girmeyecek ancak adli kontrol kurallarına tabi olacaklar.

5 yıllık süre içinde yeniden suç işlemezlerse, adli kontrol kapsamından çıkarılacaklar.

SUÇ İŞLEYENLERE AF SÖZ KONUSU DEĞİL

Suç işleyenler veya hâlen cezaevinde olan örgüt üyelerine ilişkin ise herhangi bir af söz konusu değil.

Ancak cezalarının büyük bölümünü cezaevinde geçirenlerin kalan cezaları için dışarda infaz imkânı getirilmesi planlanıyor.

Ceza İnfaz Kanunu’na (CİK) göre terör örgütü PKK'nun kurucusu Abdullah Öcalan hiçbir şekilde şartlı salıverme hükümlerinden yararlanamıyor.