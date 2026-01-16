Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci terörist Abdullah Öcalan'ın direktifleriyle ilerliyor. Öcalan'ın çağrısına rağmen terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına rağmen PKK’nın Suriye’deki kolu SDG silah bırakmayarak süreçte çatlağı derinleştiriyor.

RAPORDA NELER VAR?

Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun ortak raporu önümüzdeki hafta tamamlanacak. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Meclis’in ortak raporunda ‘umut hakkı ve af’ yer almadı. SDG, Suriye ordusuna entegre olmadan yasal düzenleme de yapılmayacak.

Raporda, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumsal bütünleşmenin önünü açacak yasal adımlar atılmasına yönelik öneriler olacağı iddia edildi. Bu sebeple geçici bir kanun çıkarılması önerilecek. CHP, raporda tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarını da öngören ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan demokratikleşme önerilerine yer verilmesini istedi. CHP'nin talebi kabul edilmediği için raporda sadece AİHM kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasının kaldırılması, Siyasi Partiler ve Seçim Yasasında değişiklik yapılması gibi öneriler olacak.

AKP kaynakları raporda "demokratikleşme" bölümü olacağını ifade ederek odak noktalarının terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşmesi olduğunu belirtti. CHP’nin taleplerinin süreci sulandıracağını öne süren kaynaklar "Bu yanlışa düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH BIRAKILACAK

Habere göre raporun en önemli bölümünü hukuki düzenlemelerin ancak örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasından sonra yapılmasına ilişkin öneri. DEM Parti’nin ‘Silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki adımların atılması’ önerisi rapora girmeyecek. Raporda, çıkarılacak hukuki düzenlemelerin ne işe yarayacağı nasıl işletileceği anlatılacak.

Öte yandan, terör örgütü PKK’nın Suriye’de kolu SDG’nin Şam yönetimine ayak diremesi Türkiye’deki süreci doğrudan etkiledi. Suriye’deki çatışmalar nedeniyle mart ayı sonuna kadar Meclis'e sunulması planan geçici yasa takvimi değişti. Güvenlik birimlerinden onay almadan hiçbir adımın atılmayacağı belirtildi.