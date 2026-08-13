10 Ağustos.

Türk tarihinin hafızasında bazı tarihler vardır; yalnızca takvimde bir günü değil, bir milletin bilinçaltındaki büyük kırılmaları temsil eder. 10 Ağustos da bunlardan biridir.

10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti'nin egemenliğini fiilen ortadan kaldırmayı hedefleyen bu metin, Türk milletinin kabul etmediği bir parçalanma projesi olarak tarihe geçti.

Tam 106 yıl sonra, 10 Ağustos 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kabul edildi. Düzenleme, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukukî çerçevesini oluşturmayı hedefliyor. Kamuoyuna yansıyan düzenlemede, PKK/KCK'nın fiilî varlığının sona ermesi ve silahların bırakıldığının devlet tarafından tespit edilmesi, ardından Millî Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi gibi koşullar öngörülüyor; belirli suçlar bakımından soruşturma, kovuşturma ve infazın ertelenmesine yönelik mekanizmalar bulunuyor.

Elbette Sevr ile 2026 tarihli bu kanunu hukuken veya tarihsel olarak birbirinin aynısı ilan etmek doğru değildir.

Fakat siyaset yalnızca kanun maddelerinden ibaret değildir.

Milletlerin de bireyler gibi bir hafızası vardır. Travmalar yalnızca yaşandıkları anda kalmaz; sonraki kuşakların siyasal davranışlarını, korkularını ve reflekslerini biçimlendirir. Psikanalizin bize öğrettiği en önemli gerçeklerden biri de budur: Bastırılan şey ortadan kalkmaz; başka biçimlerde geri döner.

Sevr'in Türk toplumundaki karşılığı yalnızca bir antlaşma metni değildir. Sevr, egemenliğin kaybedilmesi korkusunun tarihsel sembolüdür.

Bu nedenle 10 Ağustos 2026 tarihine bakarken yalnızca “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değil, Türkiye'nin bu hedefe hangi psikolojik ve siyasal bedelle ulaştığını da sormak gerekir.

Çünkü asıl soru şudur:

Terörsüz Türkiye'ye hangi bedelle ve hangi devlet anlayışıyla ulaşacağız?

Türkiye'nin terörden kurtulması, bu ülkenin ortak hedefidir.

Fakat terörün bitmesini istemek ile terör örgütüyle siyasi pazarlık yapılmasını birbirinden ayırmak zorundayız.

Türkiye kırk yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz, işçimiz, köylümüz ve çocuklarımız öldürüldü.

Bu nedenle terörün sona ermesi Türkiye'nin en meşru arzularından biridir.

Ancak devlet aklı açısından temel ilke şudur:

Silah bırakmak, siyasi tavizin karşılığı haline getirilmemelidir.

Çünkü devlet, silahlı şiddetin sonucunda siyasal kazanım üretmeye başladığında yalnızca bugünkü örgüte değil, gelecekte ortaya çıkabilecek örgütlere de bir mesaj verir:

“Devlete karşı yeterince uzun süre direnebilirseniz, sonunda siyasal bir karşılık elde edebilirsiniz.”

Devletin caydırıcılığı tam da burada başlar.

Bir başka açıdan bakıldığında ise mesele psikanalitik bir boyut da taşımaktadır.

Toplumlar travmatik deneyimlerle karşılaştıklarında iki farklı tepki geliştirebilirler: Ya yaşanan travmayı gerçekliğiyle kabul edip onun üzerine yeni bir hukuk ve kurum düzeni kurarlar ya da travmanın yarattığı çatışmayı çözmeden üzerini örterler.

Freud'un “tekrar zorlantısı” olarak kavramsallaştırdığı durum burada önemlidir. Çözülmemiş çatışma, insanın karşısına farklı kılıklarda yeniden çıkabilir.

Türkiye'nin geçmişindeki çözüm süreçleri, terörle mücadele ve sonrasında yaşanan kırılmalar bu nedenle yalnızca siyasal olaylar olarak okunmamalıdır. Devlet ile şiddet arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı meselesi, toplumsal hafızada hâlâ canlıdır.

Dolayısıyla bugün yapılması gereken şey, geçmişi inkâr ederek yeni bir başlangıç yapıyormuş gibi davranmak değildir.

Geçmişi hatırlayarak geleceği kurmaktır.

Kanunun en tartışmalı tarafı da burada başlıyor.

Devlet açısından savunulabilir bir argüman vardır: Örgüt silah bırakacak, devlet de silah bırakan kişilerin topluma yeniden kazandırılması için bir mekanizma oluşturacaktır.

Bu, devletin rehabilite edici ve toplumsal bütünlüğü yeniden kurucu işlevi açısından anlaşılabilir.

Fakat şu soruyu sormak zorundayız:

Bu mekanizma terör örgütünün silah bırakmasını mı teşvik ediyor, yoksa geçmişteki terör faaliyetlerinin hukukî sonuçlarını pazarlık konusu haline mi getiriyor?

İkisi aynı şey değildir.

Devlet, suç işleyen bir insanın yeniden topluma kazandırılması için rehabilitasyon politikaları geliştirebilir.

Ancak örgütün siyasî taleplerini, silahlı mücadele sonucunda elde edilmiş kazanımlar gibi sunmaya başladığı anda devlet ile örgüt arasındaki sınır bulanıklaşır.

Psikanalitik açıdan da tehlike tam burada ortaya çıkar.

Çünkü suçluluk ile sorumluluk birbirine karıştırılmamalıdır.

Suçluluk, çoğu zaman geçmişe dönük bir duygudur. Sorumluluk ise geleceğe dönük bir eylemdir.

Devletin görevi yalnızca suçluyu cezalandırmak değildir; fakat suçun gerçekliğini de ortadan kaldırmamalıdır.

Şehit ailesinin sorusu bu nedenle çok basittir:

“Devlet benim kaybettiğim evladımın ölümünü nasıl anlamlandırıyor?”

Bu soru hamaset değildir.

Bu soru, devletin adalet duygusunu koruyup koruyamadığının sorusudur.

Bir toplumun kolektif hafızasında adalet duygusu çökerse, yalnızca mağdur ailelerin değil, bütün toplumun devlete olan güveni yara alır.

İşte bu yüzden “af değildir” açıklaması tek başına tartışmayı bitirmez.

Hukuken bunun genel af olup olmadığı elbette önemlidir.

Fakat siyasal psikoloji açısından toplumun algıladığı şey de önemlidir.

Bir suçun soruşturmasının, kovuşturmasının veya cezasının belirli şartlarda ertelenmesi, kamuoyunda doğal olarak “cezasızlık” tartışmasını doğuruyorsa devletin yapması gereken şey bu tartışmayı küçümsemek değil, açıkça cevaplamaktır:

Kim, hangi fiil nedeniyle, hangi şartlarda ve neden bu mekanizmadan yararlanacaktır?

Şeffaflık burada yalnızca idarî bir gereklilik değildir.

Devletin meşruiyetinin psikolojik temelidir.

Çünkü hukuk devleti vatandaşına şunu hissettirmelidir:

“Benim karşımdaki devlet, kişilere göre değişen bir irade değil; öngörülebilir bir hukuk düzenidir.”

Şimdi Sevr'e dönelim.

Sevr'in asıl dersini yalnızca “topraklarımızı bölmek istediler” şeklinde okumak eksiktir.

Sevr'in daha derin anlamı, egemenliğin başkasının iradesine bırakılmasının bir millet için ne anlama geldiğidir.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetin temel farkı tam da burada ortaya çıktı.

Ankara, Türk milletinin geleceğini başka devletlerin masalarında aramadı.

Milletin iradesini merkeze aldı.

TBMM'nin açılması bu nedenle yalnızca yeni bir parlamentonun kurulması değildi.

Bir egemenlik ilanıydı.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözü yalnızca siyasî bir slogan değildir.

Cumhuriyetin psikolojik omurgasıdır.

Çünkü bu cümle, vatandaşın kendisini devletin nesnesi değil, devletin kurucu öznesi olarak görmesini sağlar.

Lacan'ın diliyle ifade edecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal öznesi başka bir “Büyük Öteki”nin onayını aramak zorunda değildir.

Türkiye'nin demokratikleşmesi için Kandil'in onayına ihtiyacı yoktur.

Kürt vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması için PKK'nın siyasî aracılığına ihtiyacı yoktur.

Devletin vatandaşla kurduğu ilişkiyi bir terör örgütünün aracılığı üzerinden tanımlamak, Cumhuriyetin kurucu öznesini zayıflatır.

Tam tersine, demokratikleşmenin muhatabı doğrudan vatandaştır.

Kürt vatandaşımızın hakkı PKK'nın lütfu değildir.

Türk vatandaşının güvenliği de devletin pazarlık konusu değildir.

Bu iki cümle aynı anda kurulabildiği ölçüde Cumhuriyetçi bir çözümden söz edebiliriz.

Türkiye'nin en büyük başarısı da zaten Kürt vatandaşını terör örgütünden ayırabilmesidir.

Bu ayrımı daha da güçlendirmeliyiz.

Kürt vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin asli vatandaşlarıdır.

Onların demokratik, ekonomik, kültürel ve hukukî haklarını güvence altına almak devletin görevidir.

Fakat bunu yapmak için Kandil'in siyasî temsilciliğine ihtiyaç yoktur.

Çünkü devlet vatandaşına doğrudan ulaşabiliyorsa, araya silahlı bir örgüt koymak zorunda değildir.

Asıl demokratik özgüven budur.

Türkiye demokratikleşecekse bunu terör örgütünün silahının baskısıyla değil, kendi Cumhuriyet iradesiyle yapmalıdır.

Burada psikolojik olarak çok önemli bir başka ayrım vardır:

Devlet teröristi kazanabilir; fakat devleti kaybetmemelidir.

Silahını bırakan bir insanın topluma yeniden kazandırılması devletin zayıflığı değildir.

Aksine, güçlü devletin göstergesidir.

Çünkü güçlü devlet yalnızca cezalandırmaz; dönüştürür, rehabilite eder, topluma yeniden kazandırır.

Ancak rehabilitasyon ile siyasî meşrulaştırma arasındaki çizgi korunmalıdır.

Bir insanın yeniden topluma kazandırılması başka şeydir.

Bir terör örgütünün geçmişteki şiddetini siyasal meşruiyet kaynağına dönüştürmek başka şeydir.

Devlet suç işleyeni yeniden topluma kazandırabilir.

Fakat suç örgütünün silahlı mücadelesini devlet politikası üzerinde belirleyici bir aktöre dönüştürmemelidir.

Aksi halde devletin bilinçdışına şu mesaj yerleşir:

“Şiddet yeterince büyürse, sonunda siyaset masasında yer bulabilir.”

İşte bunun kabul edilmesi Cumhuriyet açısından çok daha tehlikelidir.

Çünkü devletin temel işlevlerinden biri, şiddetin siyasetin kurucu dili olmasını engellemektir.

Terör örgütünün silah bırakması elbette önemlidir.

Ama Türkiye'nin geleceği Kandil'in silah bırakmasına bağımlı hale gelmemelidir.

Kandil'in silah bırakması, Türkiye'nin önündeki bir engelin ortadan kalkmasıdır.

Türkiye'nin geleceğinin belirleyicisi değildir.

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan Türk milletidir.

TBMM'dir.

Anayasa'dır.

Hukuktur.

Cumhuriyet kurumlarıdır.

Ve en önemlisi, vatandaşlık temelinde kurulmuş ortak siyasal iradedir.

Bu nedenle 10 Ağustos 2026'yı “2026 Sevr'i” diye nitelemek kolaycılık olur.

Sevr ile bugünkü düzenlemeyi tarihsel olarak özdeşleştirmek doğru değildir.

Fakat 10 Ağustos'un tarihsel hafızasını tamamen görmezden gelmek de doğru değildir.

Tarih bazen olayları değil, soruları tekrar karşımıza çıkarır.

1920'de soru şuydu:

“Bu millet kendi geleceğine kendisi karar verecek mi?”

2026'da soru farklı görünmektedir ama özünde benzerdir:

“Türkiye Cumhuriyeti kendi geleceğini kendi egemenliği içinde mi belirleyecek?”

Cevap açık olmalıdır:

Evet.

Türkiye terör sorununu çözebilir.

Silah bırakan insanları topluma kazandırabilir.

Kürt vatandaşlarının bütün demokratik ve kültürel haklarını genişletebilir.

Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırabilir.

Hukukun üstünlüğünü güçlendirebilir.

Demokratik standartlarını yükseltebilir.

Ama bütün bunları yaparken muhatabını terör örgütü değil, vatandaş olarak belirlemelidir.

Çünkü Cumhuriyetin büyüklüğü, örgütle pazarlık yapabilmesinde değil; örgüte ihtiyaç bırakmayacak kadar güçlü bir hukuk ve demokrasi düzeni kurabilmesindedir.

Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir çözüm sürecinin psikolojisine mahkûm olmak değildir.

Türkiye'nin ihtiyacı, geçmişin travmalarını tekrar tekrar sahneye koymak da değildir.

Türkiye'nin ihtiyacı, çatışmanın yerine hukuku; korkunun yerine yurttaşlığı; silahın yerine Meclisi; örgütün yerine Cumhuriyeti koymaktır.

Freud'un bize öğrettiği gibi, bastırılan çatışma geri döner.

Atatürk'ün bize öğrettiği ise bundan daha ileri bir şeydir:

Bir millet, tarihinin travmalarına teslim olmak zorunda değildir.

Onları aşabilir.

Kendi iradesiyle yeni bir gelecek kurabilir.

Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi desteklenmelidir.

Ama terörsüz Türkiye'nin şartı, terörün siyaseten ödüllendirildiği bir Türkiye olmamalıdır.

Silah bırakmak bir pazarlık kozu değil, şiddetin sona ermesidir.

Devletin vatandaşına uzattığı el, devletin kendi hukukundan vazgeçtiği anlamına gelmemelidir.

Ve Türkiye demokratikleşecekse bunu Kandil'in baskısıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yapmalıdır.

106 yıl önce Sevr, Türk milletine kendi geleceği üzerinde söz hakkı bırakmayan bir düzen dayatıyordu.

Cumhuriyet ise buna karşı tek bir siyasal ilke ortaya koydu:

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Bugün de değişmemesi gereken temel ilke budur.

Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir Sevr korkusu değil;

Sevr'i mümkün kılan zihniyetin tam tersidir.

Bağımsız devlet.

Güçlü hukuk.

Eşit vatandaşlık.

Demokratik Cumhuriyet.

Ve terör örgütlerinin değil, Türk milletinin belirlediği bir gelecek.

Terörsüz Türkiye evet.

Tavizsiz Cumhuriyet hayır değil, zorunluluktur.

Çünkü Cumhuriyet, korkunun değil iradenin rejimidir.

Ve o iradenin sahibi bellidir:

Türk Milleti.