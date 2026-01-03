Formatlanmış yeni “çözüm süreci”nde Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP ile küçük ortağı MHP arasında çatlak mı var?.. Kimilerine göre, işler yavaş gidiyor ya!.. Sık sık gündeme geliyor bu soru. Kulislerde dolaşan iddialara bakarsanız saray ile hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin arası biraz limoni. Resmi açıklamalara inanırsanız, ortalık ballım güllüm…

İşin aslını terör örgütü PKK’nın canileri biliyormuş demek!.. PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu, terör örgütünün yayın organı ANF’ye verdiği özel röportajda AKP ile MHP arasında bir sorun yaşanmadığını anlatmış. İttifakın da “çok sıkı” yürüdüğü” nü söylemiş. Merakınızı gidermek için aynen alıntılıyorum;

-Soru; Sürecin başladığı dönemde MHP lideri Bahçeli ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı saiklerle hareket ettiği ve süreç konusunda farklı düşündüğü yorumları yapılıyordu. Gelinen aşamada Cumhur ittifakının yaklaşım ve politika olarak ortaklaştığını düşünüyor musunuz?

-Cevap; AKP ve MHP’nin ideolojik ve politik yaklaşımlarında farklar vardır. Bu açıdan Kürt sorununa yaklaşımlarında da farklılıkların olması anlaşılır bir durumdur. Ancak AKP ile MHP çok sıkı bir ittifak içindeler. Kürt sorunu gibi çok önemli bir konuda görüşleri yakınlaşmasaydı, Devlet Bahçeli söz konusu açıklamaları yapmazdı. Bu açıdan önceden Tayyip Erdoğan’la bu süreci konuşmuşlardır. Belki her ikisinin saikleri aynı olmayabilir. Ancak politik olarak böyle bir sürecin başlamasında ortaklaştıklarını düşünmek gerekir. Yoksa böyle önemli bir konuda ortaklaşma yaratmayan bir farklılık, ittifakın bozulmasına yol açardı.

AKP’nin daha fazla iktidarını sürdürmeyi düşündüğü, MHP’nin ise ‘devletin ve milletin bekasına’ öncelik verdiği yönlü değerlendirmeler oluyor. Şimdiye kadar bir aykırılık olmadığına göre AKP ve MHP’nin kaygıları örtüşmektedir. Bir yıllık pratik bu süreci birlikte yürüttüklerini ortaya koyuyor. Sürecin ilerlemesi açısından sürecin bir tarafı olan AKP ve MHP’nin birbirine yakın düşmesi bir yönüyle de olumlu görülmelidir.

*

Terörist Mustafa Karasu, başka neler yumurtlamış?..

Bildiğiniz şeyler…

-Terör örgütünün attığı adımlar karşılık bulmazsa süreç tıkanırmış!..

-CHP, tarihi bir fırsatı kaçırıyormuş!..

-PKK’lı kadrolara af çıkarılması gerekiyormuş!..

-Bebek katili Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması olmazsa olmazlarıymış!..

-TBMM rüştünü ispat etmeliymiş!..

-Bu sefer açıktan -nedense- “federal çözüm” diyememiş ama "Demokratik Ulus çözümünün her iki halkın da yararına” olduğunu buyurmuş!..

*

Başka bir talepleri var mı acaba?..

Dolapta kıyma var…