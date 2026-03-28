Terörsüz Türkiye komisyonundan çıkan rapor doğrultusunda AK Parti, yeni bir komisyon kurma hazırlığında. Raporda yer alan düzenlemelerin somutlaştırılabilmesi için kurulan komisyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da 'kolaylaştırıcı' sıfatıyla rol üstlenmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün başkanlığında hukukçulardan oluşan bir komisyon oluşturulacak. Komisyonda, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve genel merkezden isimler de yer alacak.

TEMMUZ'A KADAR MECLİS'TEN GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

AK Parti, hazırlıklarını tamamladıktan sonra diğer partilerle de temasa geçecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal süreçte 'kolaylaştırıcı rol' üstlenecek.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Parti kurmayları, "Hedefimiz, Meclis temmuzda tatile girmeden önce temel yasayı çıkarmak olacak. Çıkarılacak yasanın kapsamını kamuoyu ile paylaşmayı, teyit ve tespitten sonra ise yasalaştırmayı düşünüyoruz" dedi.