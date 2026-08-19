Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın, İmralı heyetiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. YENİ Parti lideri Özgür Özel'e çıkışan teröristbaşı, "Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer" dedi. YENİ Parti'ye komisyon kurması dayatmasını dile getiren Öcalan, "Biz AKP'lilerle değil, devletle çözümü konuşuyoruz dedi.

Ruşen Çakır'ın yazısında yer verdiği teröristbaşının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'YE BU KURULU DAYATTIM"

“Özgür Bey’e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu’na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım. ‘Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?’ diyorlar ya…

"BİZ AKP'LİLERLE DEĞİL DEVLETLE ÇÖZÜMÜ KONUŞUYORUZ"

Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP’lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. ‘Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için hele sizin için son şanstır’ demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer.”

“BU, 86 MİLYON İÇİN YAPILACAK BÜYÜK BİR HİZMETTİR“

Öcalan dokuz gün önceden çerçeve yasanın geçmesine kesin gözüyle bakıyormuş:

“Ben yasanın çıkmasını bekliyorum. Yasa çıktıktan sonra herkes beni duyacak. En az cumhuriyetin kuruluşundaki çalışma ve fedakârlık kadar, ki cumhuriyet Kürtlersiz kurulmadı. En az başlangıçtaki kadar bir demokratik cumhuriyet çalışması sözü veriyorum.

Bu 86 milyona, herkese gerekir. 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Bölgenin ve ülkenin kaderini etkileyecek, demokratik bir anayasanın önünü açacak, ekonomik olanakları büyütecek bir sürecin önünü açacak.

Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanıyor. Buna bir bayram coşkusuyla yaklaşılabilir. Bin kilometrelik yolun ilk adımı. Bin kilometrelik bir yol için ilk adımı atıyoruz. Herkese demokrasi için bir adım atmış oluyoruz.“

“ARTIK SİZ ENGELLESENİZ BİLE CUMHURİYETÇİ OLACAĞIZ”

Öcalan yeni dönemde Kürt siyasi hareketinin yaşayacağı dönüşümü şöyle anlatıyor:

“Yasa çıkarsa tüm örgüt formatımız değişmek zorunda. HDP kurulduğunda böyle bir durum yoktu, bu akla bile gelmiyordu. 2013 yılında bir diyalog kapısı açıldı ve bu HDP’yi doğurdu. Bu süreç tümüyle örgütsel yapımızı, ideolojik programımızı gözden geçirmeyi gerektirir. Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız.

Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir. Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız. Bunun hem tarihsel hem de toplumsal zemini var. Çünkü Kürtler henüz cumhuriyete katılmamış.“