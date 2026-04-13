Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti.

Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altına ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın IŞİD dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon avroya varan ödeme yaptığını bildirdi. Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında “ terör örgütüne finanse etmekten” suçlu olduğuna hükmetti. Davada yargılanan 8 kişi, 18 ay ila 7 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

TARİHİ DAVADA, LAFARGE'A 1 MİLYON 125 BİN AVROLUK CEZA

Mahkeme, Lafarge'ın, Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) faaliyetlerinin bölgedeki terör örgütlerinin varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Paris Ceza Mahkemesi, terör örgütü finanse etmek ve mali yaptırımlara uymamaktan suçlu bulduğu Lafarge'ı en yüksek para cezası olan 1 milyon 125 bin avroya çarptırdı. Ayrıca mahkeme, Lafarge'ın mahkeme masraflarının tamamını ödemesini ve aldığı cezayı yayımlamasını kararlaştırdı.

Lafarge'ın Orta Doğu bölgesi eski başkanı Bruno Pescheux

LAFARGE'IN ESKİ CEO'SUNA 6 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, firmanın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont'un terör örgütlerine yapılan "güvenlik ödemelerinden" başından bu yana haberdar olduğuna ve bu ödemeleri onayladığına hükmetti.

Lafont, 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Lafont'un cezasının derhal uygulanmasına karar verdi.

Dava sürecinde hiçbir duruşmaya katılmayan ve Lafarge ile bölgedeki silahlı ve terör örgütleri arasında aracı olduğu belirtilen Suriyeli sanık Firas Tlass hakkında mahkeme 7 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası verdi. Mahkeme, Tlass hakkında yakalama kararı çıkardı ve Fransa topraklarına girişi yasaklandı.

Mahkeme, Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu eski Müdür Yardımcısı Christian Herrault'un, Tlass'a yapılan muğlak ödemelerin devam edilmesini savunduğu kaydederek, Herrault'u 5 yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırdı. Herrault hakkındaki hapis cezasının derhal uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan firmanın Suriye'deki yan kuruluşu LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki CEO'su Bruno Pescheux'nün terör örgütü IŞİD'le bir çerçeve anlaşma yapmaya çalıştığını ve terör örgütlerine yönelik finans sistemini uygulamaya koyduğunu bildiren mahkeme, Pescheux'ye 5 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası verdi.

Mahkeme, LCS'nin 2014-2016 yıllarındaki eski CEO'su Frederic Jolibois'in 2 kez IŞİD'le anlaşmaya izin verdiğini belirterek sanık hakkında 2 yılı tecilli toplam 3 yıl hapis cezası ve 80 bin avro para cezası verdi.

Pescheux, Jolibois, Herrault ve Lafont ayrıca mali yaptırımlara uymamaktan suçlu bulundu.

Terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle firma ve 4 eski yöneticisinin yaklaşık 4,5 milyon avroluk gümrük cezasını birlikte ödemesine karar verildi.

Mahkeme, Pescheux ve Herrault'un maddi kaynaklarının belirli bir kısmına da el konulmasına hükmetti.

Ayrıca Suriyeli sanık Amro Talep'in bölgedeki terör örgütleriyle bağları nedeniyle firma ve örgütler arasında aracı gibi hareket ettiğine ve yaptığı işten para aldığına kanaat getiren mahkeme, Talep hakkında 3 yıl hapis ve 60 bin avro para cezası verdi ve yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme, Eylül 2012'den itibaren terör örgütlerine yapılan ödeme sisteminin uygulanmasına katkı sağladığına karar verdiği Lafarge'ın eski güvenlik personeli Norveçli Jacob Waerness'i 20 bin avro para ve 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Firmanın bir diğer eski güvenlik personeli olan Ürdünlü Ahmad Al Jaloudi'nin ise bölgeden firmaya aktardığı bilgilerin, terör örgütlerine yapılacak ödemelerde düzenlemeler yapılmasını sağladığını kaydeden mahkeme, Al Jaloudi hakkında da 2 yıl hapis ve 20 bin avro para cezası verdi.

Mahkeme, Waerness, Al Jaloudi ve Talep'in Fransa topraklarına girişi yasakladı.

Sanıkların, davanın tarafları uluslararası yolsuzlukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'ne (ECCHR) 30 bin avro ve diğer sivil taraflara 8 bin avro ödemesi kararlaştırdı.​​​​​​​

LAFARGE'IN IŞİD'İ FİNANSE ETTİĞİNİ KANITLAYAN BELGELERİ YAYIMLAMIŞTI

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü IŞİD’in Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve IŞİD dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025’te Paris Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.​​​​​​​