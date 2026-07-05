Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve materyal ele geçirildi.
Terör örgütü TKP-ML’ye darbe: Şanlıurfa’yı sarsan operasyon: 9 gözaltı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yerlerde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve materyal ele geçirildi.
Etiketler