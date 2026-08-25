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Kaynak: Haber Merkezi

Terör örgütü YPG, sözde “özerk yönetimi” ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların feshedildiğini açıkladı.

Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“KENDİMİZİ FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ”

Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından örgüt güçlerinin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi.

Şahin açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

29 OCAK’TA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak’ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Yapılan son açıklamayla birlikte örgütün bağımsız askeri yapı olarak faaliyetlerine son verdiği ve unsurlarının Suriye ordusuna entegre edildiği duyuruldu.