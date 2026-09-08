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Kaynak: AA / DHA / ANKA

8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda terör örgütü PKK'nın hazırladığı bomba düzeneğinin patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Anma programı, patlamanın yaşandığı yerde yapılan Dilucu Şehitleri Anıtı'nda devam etti.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşların katılımıyla yapılan programda şehitlerin isimleri okundu.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, "2015 yılında üzerinde bulunduğumuz tam bu noktada gerçekleştirilen kalleşçe saldırı sonucunda 13 vatan evladımızı, 13 canımızı toprağa verdik. Onlar vatan, millet ve ay yıldızlı bayrak uğruna can vererek en yüce makam olan şehadet makamına eriştiler." dedi.

Turgay "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki devletimize ve milletimize karşı girişilecek her türlü hainlikle mücadelemizi son nefesimize kadar durmaksızın devam ettireceğimizi bu mekandan bir kez daha haykırmış olalım." ifadelerini kullandı.