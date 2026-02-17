İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve 'yardım' adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı ve başka bir kişiye ait hesap üzerinden para toplanmasını sağladığı belirlenen kişiler ile bu hesaba para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.