Yeniçağ Gazetesi
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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan bunaltıcı yaz sıcakları, vatandaşları alternatif serinleme yolları aramaya itti. Bursa ve İstanbul’da hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, yüzlerce kişi rotayı Uludağa’a çevirip çadır kurdu.

Kaynak: İHA
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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 1

Bursa ve İstanbul'da termometrelerin 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için rotası Uludağ oldu. Kent merkezindeki bunaltıcı sıcaklıktan kaçan yüzlerce kişi, hafta sonunu Türkiye'nin en önemli doğa turizm merkezlerinden bin 800 rakımlı Uludağ'da çadırda geçirdi.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 2

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan, 2 bin 543 metre yüksekliği olan Uludağ, yaz aylarında da sıcaktan bunalanların seçtiği önemli bölgelerden biri oluyor. Yaklaşık bin 800 metre rakımındaki serin havası, sıcak yaz günlerinde adeta doğal klima görevi görüyor. İstanbul ve Bursa'da hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, Uludağ'da ise 17 derecelere yakın olması insanları serinletmeye yetiyor. Geceleri ise, İstanbul ve Bursa'da 20 dereceyi gösteren hava sıcaklığı, Uludağ'a 8 derece ile kışı aratmıyor.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 3

Gündüzleri çam ormanlarının arasında vakit geçiren ziyaretçiler, serin havadan korunmak için hırkalarını sırtlarından ihmal etmiyor. Kimileri bungalov evlerde konaklarken, doğaseverlerin büyük bölümü ise çam ağaçlarının arasına kurdukları çadırlarda şehir hayatının stresi ve sıcağından uzaklaşıyor.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 4

İstanbul'dan Uludağ zirvesine yaklaşık 200 kilometrelik mesafeyi kat edip gelenler, sabah kuş sesleriyle uyanırken, temiz havada yürüyüş yapıp mangal yakarak hafta sonunu değerlendirdi.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 5

Özellikle havanın kararmasıyla birlikte, gökyüzündeki yıldızları keyfini çıkaran ziyaretçiler, "Uludağ'da hava çok güzel. Temiz, serin ve sessiz. Şehrin biraz gürültüsünden ve sıcağından uzak kalmak istedik. Ailecek, biraz birlikte zaman geçirmek için haftasonunu böyle değerlendirdik" dedi.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 6

Ayrıca hafta sonu Uludağ'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail'de insanlara zirvenin ne kadar temiz ve serin olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Türkiye'nin dört bir yanında gelen sporcular, güneşin altında üşüyerek spor yapmanın keyfine vardı.

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Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı - Resim: 7
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