Termometreler Çıldırdı: Uludağ’da çadır kuracak yer kalmadı

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan, 2 bin 543 metre yüksekliği olan Uludağ, yaz aylarında da sıcaktan bunalanların seçtiği önemli bölgelerden biri oluyor. Yaklaşık bin 800 metre rakımındaki serin havası, sıcak yaz günlerinde adeta doğal klima görevi görüyor. İstanbul ve Bursa'da hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, Uludağ'da ise 17 derecelere yakın olması insanları serinletmeye yetiyor. Geceleri ise, İstanbul ve Bursa'da 20 dereceyi gösteren hava sıcaklığı, Uludağ'a 8 derece ile kışı aratmıyor.