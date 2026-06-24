Termometreler 42’yi gösterdi: Diyarbakır’da o minibüse binen inmek istemiyor

Bu tarz klimaları fabrikalara tedarik ediyorduk. Oradaki sistemin daha küçük bir versiyonunu araca uyarladım. Aracın aküsüne çevirici bağladım ve klimayı çektiğim prize takarak çalıştırıyorum. Araçların mevcut klimaları yeterli verimi sağlamadığında motoru zorlayabiliyor ve arızalara neden olabiliyor. Kullandığım sistem elektrikle çalıştığı için ne motora ne de aküye zarar veriyor. Aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor" diye konuştu.