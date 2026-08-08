Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar

Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken asfalt işçileri yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki asfaltın başında mesai yapıyor. Günde kişi başı yaklaşık 20 litre su tükettiklerini söyleyen işçiler, mesai sonunda ayaklarını buzlu suda dinlendiriyor.

Kaynak: İHA
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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 1

Adana'nın Kozan ilçesinde kent genelinde sürdürülen asfalt seferberliği kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Toplam 22 kilometrelik asfalt serim çalışması kapsamında Çetin Sokak'ta görev yapan belediye ekipleri, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki asfaltla çalışıyor.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 2

Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı bölgede çalışan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 3

Asfaltta yumurta pişti
Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki asfaltın üzerine kırdığı yumurta, dakikalar içerisinde pişti. Yumurtanın asfalt üzerinde pişmesi ve sıcak asfaltın çıkardığı kaynama sesi, işçilerin hangi zorlu şartlar altında çalıştığını ortaya koydu

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 4

"Asfalt 200 dereceyi buluyor"
13 yıldır asfalt işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hasan Savrun, sıcak asfalt seriminin zor bir mesai olduğunu belirterek, "13 senedir bu işin içindeyim. Kozan'ın yolları bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sıcakta çalışmak gerçekten çok zor. Asfalt 200 dereceyi buluyor. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Çocuklarım belki bugün bilmiyor ama ileride babalarının ne kadar zor şartlarda çalıştığını görecekler" dedi.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 5

"Günlük kişi başı yaklaşık 20 litre su içiyoruz"
Asfalt işçilerinden İbrahim Küpeli ise çalışmaların Kozan'ın yollarını güzelleştirmek için sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu mesai Kozan daha güzel olsun diye. Çetin Sokak'ta çalışma yapıyoruz. Asfaltımız yaklaşık 200 derece, hava da 40 derece. Adeta 250 derecelik bir ortamda çalışıyoruz.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 6

En çok sıcaklardan zorlanıyoruz. Günlük kişi başı yaklaşık 20 litre su içiyoruz. Akşam da kovaların içine buz koyup ayaklarımızı soğutuyoruz. Bizim işimiz gerçekten çok zor ama Kozan için dayanıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 7

"Emekçilerimizle birlikte sahadayız"
Asfalt çalışmalarına işçilerle birlikte katılan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatları doğrultusunda ilçede asfalt seferberliği başlatıldığını söyledi.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 8

Erkek, "Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu zorlu mesainin içinde emekçilerimizle birlikte sahadayız. Daha güzel bir Kozan inşa etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar - Resim: 9
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