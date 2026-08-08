Termometreler 40’ı aştı, onlar 200 derece sıcakta çalışıyor: Günde 20 litre su tüketiyorlar

"Asfalt 200 dereceyi buluyor"

13 yıldır asfalt işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hasan Savrun, sıcak asfalt seriminin zor bir mesai olduğunu belirterek, "13 senedir bu işin içindeyim. Kozan'ın yolları bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sıcakta çalışmak gerçekten çok zor. Asfalt 200 dereceyi buluyor. Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Çocuklarım belki bugün bilmiyor ama ileride babalarının ne kadar zor şartlarda çalıştığını görecekler" dedi.