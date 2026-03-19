Ramazan Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesini değerlendiren vatandaşların tatil yoğunluğu bayram arifesinde de sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde, tatil noktalarında veya yurt dışında değerlendirmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren İstanbul'daki havalimanlarına akın ettiler.

Yoğunluk nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri terminal içerisinde yolcuların mağdur olmaması için tedbirleri arttırdı.

Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress bayram tatili boyunca ek seferler düzenleyeceklerini açıklamıştı. 795 uçuşun beklendiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 140 bin aşkın yolcunun kullanacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'ndan ise iç hatlarda 394, dış hatlarda bin 92 olmak üzere toplam bin 486 uçuş gerçekleşeceği öğrenildi.

