Olay, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'a seyahat etmek üzere terminale gelen Nesibe Ç., içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını oturduğu bankta unuttu. Durumu fark etmeyen kadın, otobüsüne binerek hareket etti.

POLİSİN DİKKATİ MAĞDURİYETİ ÖNLEDİ

Terminal içerisinde rutin kontrollerini gerçekleştiren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde sahipsiz bir çanta olduğunu fark etti. Şüphe üzerine muhafaza altına alınan çantada yapılan incelemede, içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirlendi.

KAMERA KAYITLARINDAN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Çantanın sahibine ulaşmak için hızlıca harekete geçen ekipler, terminaldeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda unutulan çantanın Nesibe Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, irtibata geçtikleri kadını yeniden terminale davet etti.

İçerisinde yaklaşık yarım kilo altın yer alan çanta, emniyet mensupları tarafından tutanak karşılığında Nesibe Ç.'ye eksiksiz şekilde teslim edildi. Büyük bir mağduriyetten kurtulan Nesibe Ç., gösterdikleri duyarlılıktan dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.