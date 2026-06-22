Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun temsilcisi Terme Futbol Kulübü, U15 Türkiye Şampiyonası Çorum Grubu 2. Etap müsabakalarında fırtına gibi eserek adını Türkiye’nin son 4 takımı arasına yazdırdı.

Kısıtlı imkanlara rağmen dev bütçeli rakiplerini tek tek saf dışı bırakan Karadeniz ekibi, gözünü şimdi ulusal kupaya dikti.

DEVLERİ DEVİREREK FİNALLERE YÜRÜDÜLER

Turnuva boyunca turnuvanın favori gösterilen takımlarına karşı üstün bir oyun sergileyen Terme ekibi, yarı finalde güçlü rakibi Kadıköyspor’u turnuvanın dışına iterek finale yükseldi.

Final karşılaşmasında ise Ankaspor ile karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, müthiş bir taktik savaş alanı olan sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Finalin Kahramanı Salih YalçınkayaAnkaspor karşısında oynanan zorlu final maçında attığı gollerle takımını sırtlayan Salih Yalçınkaya, galibiyetin baş mimarı oldu.

Attığı 2 kritik golle takımını Türkiye şampiyonluğunun kapısına getiren genç yetenek, maç sonu yaptığı açıklamalarla da spor kamuoyunun takdirini topladı.

"BİZ TERME'NİN ALTIN ÇOCUKLARIYIZ, KUPAYI GETİRECEĞİZ"

Gözünü 3. Etap müsabakalarına ve büyük kupaya diken yıldız futbolcu Salih Yalçınkaya, ulusal arenada ses getiren şu ifadeleri kullandı.

"3. Etapta tüm gücümüzle Türkiye şampiyonluğu için mücadele edeceğiz.

İnancımız tam. Biz Terme'nin Altın Çocuklarıyız ve bu kupayı ilçemize getireceğiz.

"ARKADAKİ GİZLİ KAHRAMANLAR"

Teknik Kadro ve 2011 JenerasyonuBu tarihi başarının arkasında gecesini gündüzüne katan teknik heyet yer alıyor. Hocalar Aliosman Caniklioğlu, Civan Neşe Aydoğan ve Nuh Cumhur Uzun'un öğrencilerine aşıladığı disiplin ve taktik anlayış, meyvelerini en üst düzeyde verdi.

Takımın omurgasını oluşturan U15 (2011 doğumlu) futbolcularının sahadaki karakterli duruşu ve mücadelesi, tüm Terme halkına büyük bir gurur yaşattı.

Şimdi tüm Türkiye, son 4 takımın kozlarını paylaşacağı ve şampiyonun belirleneceği Türkiye Şampiyonluğu final etaplarına kilitlendi. Karadeniz'in çocukları, kupayı Samsun'a getirmek için gün sayıyor.