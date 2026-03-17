Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Terme’de motosikletlinin seyir halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin B. idaresindeki 55 AR* *** plakalı motosiklet aynı istikamette hareket eden TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan artçı Hamza D. ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hamza D. Terme Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölge abluka altına alındı.

Kazaya karışan TIR ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Jandarmanın tespiti sonucu TIR sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tahsin B’nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.