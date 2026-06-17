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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un Terme ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi alevlerin tüm evi sarmasını önledi.

Çatı Katı Alevlere Teslim OlduOlay, Terme ilçesi Akçağün Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan müstakil bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Hızla Sevk Edildiİhbarın ardından olay yerine çok sayıda tedbir amaçlı sağlık ekibi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın Kontrol Altına AlındıKısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının evin alt katlarına ve çevre binalara sıçramasını engelledi.

Sağlık ekipleri ise olası bir dumandan etkilenme ya da yaralanma ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekletildi.Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.