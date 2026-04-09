

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Fenk Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Eşref Aysoy, evinin yatak odasında kendine ait silahını ateşleyerek yaşamını sonlandırdı. Silah sesini duyan ailenin olayı 112 acil servise bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Eşref Aysoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhtar Eşref Aysoy’un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.