Terme Belediyesi’nin 5 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği büyük yaz organizasyonu için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Bir ay sürecek festival boyunca kentin yaz mevsimi canlı, hareketli ve renkli etkinliklerle dolu bir atmosfere bürünecek. Yalı Mahallesi Festival Alanı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında geniş bir program uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Şenol Kul, “Yeşilin kalbinde, mavinin derinliğinde” sloganıyla yola çıktıkları Terme Yaz Festivali ile hem ilçe sakinlerine hem de ziyaretçilere dolu dolu bir yaz yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti. Konserlerden spor karşılaşmalarına, çocuk etkinliklerinden geleneksel yarışlara kadar her yaş grubuna hitap eden zengin bir takvim hazırlandığını vurguladı.

Festival kapsamında Yalı Mahallesi Festival Alanı’nda kurulacak sahnede Sefo, Öykü Gürman, Kutsi ve Niran Ünsal gibi birçok sevilen sanatçı sahne alacak. Etkinlikler yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak; ilçenin kültürel, gastronomik ve doğal değerlerini öne çıkaran birçok farklı program da yaz boyunca devam edecek. Bu çerçevede 14 Haziran’da Ahmetbey Mahallesi Merası’nda geleneksel Rahvan At Yarışı düzenlenecek. 15 Haziran’da Yalı Mahallesi’nde Terme’nin yöresel ot ve lezzetlerini tanıtan bir şenlik gerçekleştirilecek. 21 Haziran’da Dragon Bot Yarışları, 28 Haziran’da ise Gölyazı Mahallesi’nde 3. Kano Festivali doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirecek.

Festival coşkusu 3–5 Temmuz tarihleri arasında farklı kültürlerin halk oyunlarıyla sürecek, 5 Temmuz’da ise 3. Terme Açık Su Yüzme Yarışması ile sona erecek. Program boyunca her akşam “Sahne Senin” etkinlikleriyle yerel yetenekler desteklenecek; animasyonlar, tiyatro ve sinema gösterimleri de izleyicilerle buluşacak. Çocuklara yönelik etkinlikler ve macera parkı aktiviteleri festival boyunca kesintisiz devam edecek. Ayrıca plaj voleybolu, plaj futbolu, pickleball, kickboks, judo, okçuluk ve dart gibi birçok spor branşıyla adeta bir spor festivali atmosferi oluşturulacak. Belediye Başkanı, tüm vatandaşları bu etkinlik coşkusuna katılmaya davet etti.