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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da hafta sonu gerçekleştirilen Ulubey Setter Atış Etkinliği, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Dostluk ve sportif rekabetin ön planda olduğu organizasyonda, Terme Amazon Avcılar Derneği sporcuları elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde podyuma çıkan Termeli atıcılar, turnuvadan çok sayıda kupa ve madalyayla döndü.

ÖDÜL KÜRSÜSÜNDE TERME RÜZGARI

Turnuvada atış kaliteleriyle göz dolduran Terme Amazon Avcılar Derneği sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde sıralandı:

Sedat Öğüt: Tek Kurşun Pet Şişe Atışı Birincisi / Domuz Hedefi Atışı İkincisi

İlyas Şen: Tek Kurşun Pet Şişe Atışı İkincisi

Yunus Emre Keskin: Amatör Trap İkincisi

Hasan Şanlı: Amatör Trap Üçüncüsü

Nisanur Yeşil: Bayanlar Trap Yarışması Üçüncüsü

Finalistler Göz Doldurdu Kürsü başarısının yanı sıra zorlu rakiplerini geride bırakarak final oynama başarısı gösteren ve derneği gururlandıran diğer sporcular ise şunlar oldu:

Profesyonel Trap Finalistleri: Burhan Özçelik, Doğukan OktayAmatör Trap Finalistleri: Barış Burak Yeşil, Hüseyin KatarTek Kurşun Pet Şişe Finalistleri: Burhan Özçelik,

ASLAN VAROL TEŞEKKÜR MESAJI

YayınlandıTerme Amazon Avcılar Derneği, organizasyonun ardından tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı. Dernek yönetimi, başarılarıyla adlarını duyuran tüm sporcularını kutlarken, organizasyona ev sahipliği yapan Ulubey Setter Başkanı Ömer Güven’e, ekibine ve Ordulu hemşehrilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.