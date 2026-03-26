81 yaşındaki Asiye Kaytan, 19 yaşındaki torunu Asiye Vural’ın akşam dışarı çıkmasına engel olduğu ve bu sırada koluna terlikle vurduğu iddiasıyla yargılandığı davada, yerel mahkemece toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. "Anne terliğinin silah sayılması" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hüküm giyen Kaytan hakkındaki bu karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Hapse girme endişesi taşıyan yaşlı kadın, 9 Temmuz tarihinde yeniden hakim huzuruna çıkacak.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Ağustos 2024 tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, anneannesiyle aynı adı taşıyan 19 yaşındaki Asiye Vural, iş dönüşü akşam dışarı çıkmak istedi. Anne ve babası ayrı olan torununun güvenliğinden endişe eden 81 yaşındaki Asiye Kaytan ise kapıyı kilitleyerek buna engel oldu.

Yaşanan gerginlik sırasında Asiye Kaytan, dışarı çıkmakta ısrar eden torununa evde giydiği terlikle müdahale ederek koluna vurdu. Torunu Asiye Vural ise elindeki cep telefonuyla anneannesinin başına vurarak karşılık verdi. Aldığı darbeyle başından yaralanan Kaytan, Denizli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Asiye Kaytan'a 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis verdi. Suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı.

İSTİNAFTA BOZULDU

Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, her ne kadar Asiye Kaytan hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulmuş ise de sanığın kendi evlerinde gözetim yükümlüğü bulunan Asiye Vural'ın babasına telefon ile ulaşana kadar evde tutmaya çalıştığı ve çıkan tartışma sonucu Asiye Vural'ın kollarına terlik ile vurduğu fiilinin geldiği aşama, önemi ve ağırlığı ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma boyutuna ulaşmadığı ifade edildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Anneanne Asiye Kaytan'ın torunu Asiye Vural'ın kollarına terlik ile vurma fiilinin vücut üzerinde cebir oluşturduğu, aldırılan adli raporda da mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde tespit edilmesi nedeniyle suç vasfının değiştiğine dikkat çekilerek, Asiye Kaytan'ın yaralama suçundan aldığı ceza bozuldu. Denizli BAM 3. Ceza Dairesi sanık Asiye Kaytan'ın torununa yönelik terlikle eyleminin silahla kasten yaralama mı veya alt soya ve kadına karşı silahla basit yaralama mı suçunu oluşup oluşmadığının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyalı yerel mahkemeye gönderdi. Anneanne Asiye Kaytan 9 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

ANNEANNESİNİN CEZAEVİNE GİRMESİNDEN KORKUYOR

Konuyla ilgili Sabah'a konuşan avukat Hasan Ozan Orpak şunları söyledi:

"Denizli bölge adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Asiye Kaytan hakkında kanaatimizce lehimize bir karar uyguladı. Daire hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyet karar verilmesini yerinde görmedi. Daire öncelikle anneannenin torununu dışarı çıkarmaması iradesini haklı gördü. Çünkü mahkeme fiilin geldiği aşama, önemi ve ağırlığı ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma boyutuna ulaşmadığına karar verdi. Duruşma yeniden görülecek. Anneanne ve torun çok tedirgin ve üzgünler. Özellikle torun Asiye Vural anneannesinin cezaevine girmesinden çok korkuyor. Biz Türk adaletine sonsuz güveniyoruz. Anne veya anneanne terliğinin hiçbir şekilde silah olduğunu kabul etmiyoruz. Anneannemizin amacı sadece ve sadece torununu korumaktır. Umarız davamızın sonucunda Asiye teyzemiz beraat etmiş olur torun anneanne de bir ömür mutlu yaşamaya devam ederler."