Terlemeden deliksiz uyumanın sırrı ortaya çıktı

1. Yatakta Serinlik Sağlayan Destekler Kullanın

Dr. Troxel’in vazgeçemediği ürünlerin başında yatak soğutma pedleri geliyor. Bu ürünler, vücut ısısının yatakta birikmesini önleyerek daha serin bir uyku ortamı oluşturuyor. Ayrıca yaz aylarında tamamen yorgansız uyumak yerine katmanlı bir düzen tercih etmek öneriliyor. İnce bir çarşaf ve hafif bir yazlık yorgan kullanmak hem konfor hem de güven hissi sağlıyor. Gece boyunca ihtiyaç duydukça katmanları azaltmak ise sıcaklık kontrolünü kolaylaştırıyor.