Uyku bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan davranışsal uyku tıbbı uzmanı Dr. Wendy M. Troxel, sıcak yaz gecelerinde daha iyi uyuyabilmek için kendi yaşamında da uyguladığı yöntemleri paylaştı. Troxel’e göre yaz aylarında uyku süresinin azalmasının en önemli nedenlerinden biri, beynin aşırı sıcak ortamda dinlenme moduna geçmekte zorlanması. İşte uzman ismin önerdiği dört etkili çözüm...
Terlemeden deliksiz uyumanın sırrı ortaya çıktı
Bunaltıcı yaz geceleri kaliteli uykuyu adeta lüks haline getiriyor. Gece boyunca terleyerek uyanıyor, sabaha yorgun başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre yatak odasını doğru şekilde düzenleyerek sıcak havalarda da rahat bir uyku mümkün.Cemile Kurel
1. Yatakta Serinlik Sağlayan Destekler Kullanın
Dr. Troxel’in vazgeçemediği ürünlerin başında yatak soğutma pedleri geliyor. Bu ürünler, vücut ısısının yatakta birikmesini önleyerek daha serin bir uyku ortamı oluşturuyor. Ayrıca yaz aylarında tamamen yorgansız uyumak yerine katmanlı bir düzen tercih etmek öneriliyor. İnce bir çarşaf ve hafif bir yazlık yorgan kullanmak hem konfor hem de güven hissi sağlıyor. Gece boyunca ihtiyaç duydukça katmanları azaltmak ise sıcaklık kontrolünü kolaylaştırıyor.
2. Doğal Kumaşlardan Vazgeçmeyin
Uzmanlara göre yaz gecelerinde kullanılan kumaşlar uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Pamuk, keten ve bambu gibi doğal liflerden üretilen yatak takımları, nemi emerek hava dolaşımını artırıyor. Aynı şekilde hafif ve nefes alabilen pijamalar tercih etmek de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı oluyor.
3. Klimaya Alternatif Bir Çözüm Deneyin
Evinizde klima yoksa veya klima kullanımından rahatsız oluyorsanız, yalnızca havayı dolaştıran vantilatörler yeterli olmayabilir. Dr. Troxel, oda sıcaklığını düşürmeye yardımcı olan buharlaştırıcı soğutucuları öneriyor. Soğuk su veya buz desteğiyle çalışan bu cihazlar, ortama daha serin bir hava vererek uyku için ideal sıcaklığın korunmasına katkı sağlıyor.
4. Akşam Saatlerinde Işığı Azaltın
Yazın geç kararan havalar da uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Troxel’e göre akşam saatlerinde güneş gözlüğü kullanmak bile beynin geceye hazırlanmasına yardımcı olabilir. Eve dönüldüğünde ışıkları kısmak ve kalın perdelerle ortamı karartmak ise melatonin salgısını destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor.
Uzmanlara göre birkaç basit değişiklikle yatak odasını yaz sıcağına karşı daha konforlu hale getirmek ve sıcak gecelerde bile kesintisiz uyumak mümkün.