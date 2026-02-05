Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler...

Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1968 yılında bir gecede boşaltılan Jazirat Al Hamra kasabası, günümüzde terk edilmiş yapısı ve mistik efsaneleriyle sessizliğe büründü. Bölge sakinlerinin doğaüstü varlıklara dayandırdığı bu ani göç, modern dünyanın ortasında gizemini koruyan bir hayalet şehre dönüştü.

Haberi Paylaş
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah emirliğinde bulunan ve ‘Kızıl Ada’ olarak bilinen Jazirat Al Hamra, Orta Doğu'nun en gizemli arkeolojik ve sosyolojik vakalarından biri haline geldi.

1968 yılına kadar inci avcılığıyla geçinen canlı bir liman kasabası olan bu yerleşim merkezi, sakinlerinin bir gece içerisinde tüm eşyalarını bırakarak göç etmesiyle tamamen boşaldı.

Kerpiç ve mercan taşından inşa edilen evlerin arasında yükselen fısıltılar, kasabayı zamanla bir ‘hayalet şehir’ kimliğine bürüdü.

1 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 2

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kalbinde yer alan Jazirat Al Hamra, 1968 yılında tüm nüfusunun bir gecede şehri terk etmesiyle ıssızlığa gömüldü.

2 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 3

Bölge sakinlerinin doğaüstü varlıkların istilasına uğradığına inandığı bu taş kasaba, günümüzde modern mimarinin ortasında ürkütücü bir sessizlikle varlığını sürdürdü.

3 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 4

BİLİMSEL PERSPEKTİF VE SOSYOLOJİK GÖZLEMLER

Kasabanın aniden boşaltılmasını inceleyen araştırmacılar, bu durumu sadece ekonomik nedenlerle açıklamanın yetersiz kaldığını vurguladı.

4 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 5

Antropolojik çalışmalar, yerel halkın ‘Cin’ olarak adlandırdığı ve insan kılığına girebilen habis ruhların kasabayı ele geçirdiğine dair kolektif bir inanç geliştirdiğini saptadı.

Ziyaretçilerin boş sokaklarda çocuk gülüşleri duydukları ve pencerelerde beliren açıklanamayan gölgeler gördüklerine dair raporlar, bölgenin turistik cazibesini artırırken paranormal araştırmaların da odağına yerleşti.

5 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 6

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz arkeolog ve Körfez bölgesi uzmanı Dr. Derek Kennet, yerleşimin korunmuş yapısının tarihsel bir laboratuvar niteliği taşıdığını belirtti.

6 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 7

Kennet, "Jazirat Al Hamra, modernleşme sancısı çeken bir toplumun, geleneksel korkularıyla fiziksel mekanları nasıl ilişkilendirdiğinin en somut örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Kültürel miras ve mimari üzerine çalışmalarıyla tanınan ABD’li profesör Ronald Hawker ise kasabanın dokusuna dikkat çekti.

Hawker, “Bu binalar sadece taş ve mercan değil; bir toplumun terk etme travmasını da içinde barındırdı. İnsanların neden bu kadar ani bir kararla arkalarına bakmadan gittikleri sorusu, yapıların fiziksel çürümesiyle birleşerek mistik bir atmosfer oluşturdu” şeklinde görüş bildirdi.

7 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 8

DOĞAÜSTÜ İDDİALARIN GÖLGESİNDE BİR MİRAS

Bölge halkı arasında yayılan anlatılara göre, kasaba sakinleri doğaüstü güçlerin tacizleri nedeniyle toplu bir göç kararı aldı.

8 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 9

Bilimsel çevreler bu durumu ‘kolektif histeri’ veya çevresel faktörlere bağlasa da, Jazirat Al Hamra’nın paslı kapıları ve dökülen duvarları, anlatılan ürkütücü hikayeleri her geçen gün beslemeye devam etti.

9 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 10

Kasaba, günümüzde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasına rağmen, geceleri yanından geçenlerin hala tekinsiz sesler duyduğunu iddia ettiği bir bölge olarak literatüre geçti.

10 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 11
11 12
Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler... - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro