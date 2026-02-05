Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah emirliğinde bulunan ve ‘Kızıl Ada’ olarak bilinen Jazirat Al Hamra, Orta Doğu'nun en gizemli arkeolojik ve sosyolojik vakalarından biri haline geldi.
1968 yılına kadar inci avcılığıyla geçinen canlı bir liman kasabası olan bu yerleşim merkezi, sakinlerinin bir gece içerisinde tüm eşyalarını bırakarak göç etmesiyle tamamen boşaldı.
Kerpiç ve mercan taşından inşa edilen evlerin arasında yükselen fısıltılar, kasabayı zamanla bir ‘hayalet şehir’ kimliğine bürüdü.