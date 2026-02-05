Terk edilmiş yer cinlerin kasabası oldu... Çocuk gülüşleri ve inleme sesleri neler neler...

Kennet, "Jazirat Al Hamra, modernleşme sancısı çeken bir toplumun, geleneksel korkularıyla fiziksel mekanları nasıl ilişkilendirdiğinin en somut örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Kültürel miras ve mimari üzerine çalışmalarıyla tanınan ABD’li profesör Ronald Hawker ise kasabanın dokusuna dikkat çekti.

Hawker, “Bu binalar sadece taş ve mercan değil; bir toplumun terk etme travmasını da içinde barındırdı. İnsanların neden bu kadar ani bir kararla arkalarına bakmadan gittikleri sorusu, yapıların fiziksel çürümesiyle birleşerek mistik bir atmosfer oluşturdu” şeklinde görüş bildirdi.