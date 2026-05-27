Yeniçağ Gazetesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu

Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu

Nevşehir’de polis ekiplerinin terk edilmiş bir otomobilde yaptığı aramada çok sayıda uzun namlulu silaha ait mermi ile bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 1

Nevşehir’de gece saatlerinde yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ve bıçak bulundu.

1 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 2

Olay, 2000 Evler Mahallesi TOKİ İş Merkezi çevresinde meydana geldi. İddiaya göre telefonda tartıştıkları kişilerle buluşmaya giden iki genç, karşılarında kalabalık bir grup görünce geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine grup, kaçan araca saldırarak zarar verdi.

2 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 3

Araç terk edilmiş halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 50 NE 368 plakalı otomobil, 38. Sokak üzerindeki bir apartmanın yanında terk edilmiş halde bulundu.

3 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 4

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla araçta yapılan aramada çok sayıda uzun namlulu silaha ait mermi ile bıçak ele geçirildi.

4 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 5

Araç sahibi, otomobilin oğlu ve arkadaşları tarafından gezmek amacıyla alındığını belirterek, araçta bulunan mermilerin geçmişte iş yerine gelen bir müşteriden kaldığını ve daha sonra araca koyduğunu söyledi. Araçta bulunan bıçaklardan ise haberi olmadığını ifade etti.

5 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 6

Polis ekipleri tarafından mermi ve bıçaklara el konulurken, olayla ilgili bazı şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

6 7
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu - Resim: 7
7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro