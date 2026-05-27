Nevşehir’de gece saatlerinde yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ve bıçak bulundu.
Terk edilmiş araçta uzun namlulu silah mermileri bulundu
Nevşehir’de polis ekiplerinin terk edilmiş bir otomobilde yaptığı aramada çok sayıda uzun namlulu silaha ait mermi ile bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 2000 Evler Mahallesi TOKİ İş Merkezi çevresinde meydana geldi. İddiaya göre telefonda tartıştıkları kişilerle buluşmaya giden iki genç, karşılarında kalabalık bir grup görünce geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine grup, kaçan araca saldırarak zarar verdi.
Araç terk edilmiş halde bulundu
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 50 NE 368 plakalı otomobil, 38. Sokak üzerindeki bir apartmanın yanında terk edilmiş halde bulundu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla araçta yapılan aramada çok sayıda uzun namlulu silaha ait mermi ile bıçak ele geçirildi.
Araç sahibi, otomobilin oğlu ve arkadaşları tarafından gezmek amacıyla alındığını belirterek, araçta bulunan mermilerin geçmişte iş yerine gelen bir müşteriden kaldığını ve daha sonra araca koyduğunu söyledi. Araçta bulunan bıçaklardan ise haberi olmadığını ifade etti.
Polis ekipleri tarafından mermi ve bıçaklara el konulurken, olayla ilgili bazı şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.