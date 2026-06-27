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Kaynak: İHA

Erzincan'ın Tercan ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tuzla Çayı üzerinde faaliyet gösteren Tercan Su Ürünleri Tesisi’nde üretim devam ediyor.

Tesiste yetiştirilen alabalıklar belirli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz somonu olarak yetiştirilmek üzere Trabzon ve Elazığ’daki işletmelere gönderiliyor.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan işletme sahibi Şükrü Adam, her gün gün doğmadan tesisin yolunu tuttuğunu belirterek, üretim sürecinin büyük emek gerektirdiğini ifade etti.

Adam, tesislerinin 50 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yetiştirdikleri yaklaşık 220 bin balığı 250-300 gram ağırlığa ulaştırdıktan sonra Trabzon ve Elazığ’a gönderdiklerini anlattı. Adam, "Erzincan’da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi.

Tercan Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren işletmelerde her yıl yaklaşık 3 milyon somon balığı yetiştiriliyor. İşlenen balıklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.