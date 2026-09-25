Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Keçiboynuzu Hasat Şenliği, yöresel ürünlerden yarışmalara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şenliğin en fazla ilgi gören bölümlerinden biri ise üreticilerin katıldığı “En Ağır Keçiboynuzu” yarışması oldu.

KEÇİBOYNUZUNDAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Obaalacami Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenlikte keçiboynuzu pekmezi, unu ve farklı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Üreticiler gün boyunca ürünlerini sergilerken, keçiboynuzunun ilçedeki tarımsal ve ekonomik önemine dikkat çekildi.

Alanya’da yıllık yaklaşık 9-10 bin ton keçiboynuzu üretiliyor. Bu miktarın Türkiye’deki toplam üretimin yaklaşık üçte birine karşılık geldiği belirtiliyor. İlçede üretim alanının ise 3 bin dekarı aştığı ifade edildi.

“SUSUZLUĞA DAYANIKLI BİTKİLER ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, dünyada yaşanan kuraklık nedeniyle su ihtiyacı düşük tarım ürünlerinin giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Keçiboynuzu, badem ve zeytin gibi ürünlerin ilçede yaygınlaştırılmasına destek verdiklerini kaydeden Koçak, keçiboynuzunun Alanya açısından önemli bir tarımsal değer olduğunu söyledi.

Ürünün yalnızca sofralık olarak değil, un ve farklı gıda ürünlerine dönüştürülerek de değerlendirilebileceğini belirten Koçak, turizm kenti Alanya’da gastronomi alanında kullanılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

10 YILDA EKONOMİK VERİME ULAŞIYOR

İlçedeki keçiboynuzu üretim alanlarının 3 bin dekarın üzerine çıktığını aktaran Koçak, ağacın ekonomik verime ulaşmasının uzun zaman aldığını belirterek keçiboynuzunu “sabır bitkisi” olarak nitelendirdi.

TERAZİYE ÇIKTILAR, EN AĞIRI BELLİ OLDU

Şenliğin dikkat çeken etkinliklerinden “En Ağır Keçiboynuzu” yarışmasında üreticilerin yetiştirdiği ürünler tek tek tartıldı.

Yarışmanın birincisi, 59 gramlık keçiboynuzuyla Hüseyin Yurttaş oldu. 54 gramlık ürün yetiştiren Emrah Ünal ikinci sırayı alırken, 52 gramlık keçiboynuzuyla Hayri Yıldırım üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren üreticilere ödülleri verilirken, şenliğe katkı sağlayan kafe, restoran, otel ve üreticilere de plaket takdim edildi.