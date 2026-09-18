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Kaynak: Haber Merkezi

Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding'i bünyesine katma sürecinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Daha önce Pusula Finans Holding'i satın almak üzere mutabakata varıldığını ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in yeni şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiğini duyuran şirket, bu karardan geri adım atıldığını açıkladı.

RESMİ TESCİL YAPILMADAN GÖREVDEN AYRILDILAR

Tera Yatırım tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; planlanan pay devir süreci kapsamında Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na atanan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci görevlerini bıraktı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna yapılan duyuruda, "Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci, söz konusu Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

AYRILIĞIN ARKASINDA "YURT DIŞI YASAĞI" MI VAR?

Tezmen'in atama kararının resmiyete dökülmeden iptal edilmesi, akıllara geçtiğimiz günlerde başlatılan dev borsa soruşturmasını getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kritik kararlar alınmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sürpriz istifa kararının bu hukuki sürecin hemen ardından gelmesi piyasalarda dikkat çekti.