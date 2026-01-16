Barcelona forması giyen kaleci Marc-Andre ter Stegen için La Liga ekiplerinden Girona transfer teklifi yaptı; kiralık olan anlaşma tamamlanıyor.

Bu sezon Barcelona’da yeterince forma şansı bulamayan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Geçen sezon sakatlık yaşayan ve bu sezonda formasını Joan Garcia’ya kaptıran Ter Stegen, artık 3. kaleci konumunda.

Barcelona forması giyen tecrübeli eldiven için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da girişimi olmuştu.

BARCELONA KARİYERİ

Almanya ekiplerinden B. M'gladbach'tan 2014/15 sezonunda transfer edilen deneyimli isim, Barcelona formasıyla çıktığı 423 maçta 416 gol yedi.