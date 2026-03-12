Yoğun katılımın olduğu programda mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik ve dayanışma atmosferini paylaştı.

BAŞKAN ATAÇ VATANDAŞLARLA AYNI SOFRADA

İftar programına katılan Ahmet Ataç, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Ataç, Ramazan ayının toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirterek belediye olarak bu geleneği yıllardır sürdürdüklerini ifade etti.

ATAÇ, YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE ŞU İFADELERİ KULLANDI:

“Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve aynı sofrada buluşmanın en güzel zamanlarından biridir. Tepebaşı Belediyesi olarak yaklaşık 10 yıldır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla bugüne kadar 850 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturduk. Muttalip’te hemşehrilerimizle birlikte oruç açmak bizim için büyük bir mutluluk.”

RAMAZAN SOFRALARINDA DAYANIŞMA VURGUSU

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Vatandaşlar kurulan sofralarda birlikte iftar yaparken, etkinlik mahallede Ramazan coşkusunun yaşanmasına sahne oldu.

Programa ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Belediyenin düzenlediği sokak iftarlarının Ramazan boyunca farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi.