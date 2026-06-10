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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Para Politikası Çalışma Grubu, Haziran 2026 dönemine ait 28. değerlendirme notunu kamuoyuyla paylaştı. Mevcut ekonomik tabloya yönelik önemli tespitlerin yer aldığı raporda, enflasyondaki katılık ve uygulanmakta olan ekonomi programındaki yapısal eksiklikler ön plana çıktı.

MERKEZ BANKASI'NA "MADDE 42" HATIRLATMASI

TEPAV, mevcut ekonomik koşullar altında 2026 yıl sonu enflasyonunun, güncellenen resmi hedeflerin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesine atıfta bulunularak; enflasyon hedefine ilan edilen sürede ulaşılamaması riski karşısında, Merkez Bankası'nın sapmanın nedenlerini ve alınacak yeni tedbirleri kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiği vurgulandı.

FİYATLAMALARDA "ATALET" TEHLİKESİ

Değerlendirme notunda, Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 32,6 olarak ölçülen yıllık tüketici enflasyonunun son 11 aydır yüzde 30,9 ile yüzde 33,5 gibi dar bir bantta sıkıştığına dikkat çekildi. Enflasyon cephesindeki zorlukları enflasyon beklentilerinin henüz çıpalanamaması, piyasadaki fiyatlama davranışlarında katı bir atalete (eylemsizliğe) neden oluyor.

Orta Doğu'da devam eden savaş; enerji, emtia ve uluslararası nakliye maliyetleri üzerinde ciddi belirsizlikler yaratmayı sürdürüyor. Ekonomi programına yönelik artan toplumsal şikayetler, enflasyonla mücadele sürecini daha da zorlu bir hale getiriyor.

"KALICI İSTİKRAR İÇİN HUKUK VE VERGİ REFORMU ŞART"

Uygulanan ekonomi programının bazı önemli eksiklikler barındırdığını ve sürdürülebilirlik konusundaki şüphelerin henüz giderilemediğini belirten TEPAV, para politikasının maliye politikasıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Atılması gereken acil yapısal adımlar şöyle sıralandı:

Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve hızlı, adil işleyen bir yargı sisteminin tesisi.

Demokratik değerlerin ön plana çıkarıldığı, geniş kesimlerce benimsenecek yeni bir kalkınma stratejisi.

Kapsamlı bir vergi reformunun hayata geçirilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele.

Kamu harcamalarının yeniden yapılandırılarak bütçe açığını daraltıcı önlemlerin alınması.