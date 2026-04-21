Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yayımladığı 27. Para Politikası Değerlendirme Notu ile mevcut ekonomi programına dair kritik saptamalarda bulundu. Raporda, enflasyonun dizginlenmesi için para politikasında vites yükseltilmesi gerektiği vurgulanırken, sadece faiz artışının yeterli olmayacağı uyarısı yapıldı.

"ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALACAK"

TEPAV’ın analizine göre, mevcut ekonomik tablo enflasyonun hem hükümet hedeflerinin hem de Merkez Bankası’nın (TCMB) öngörülerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Raporda, fiyatlama davranışlarındaki direncin kırılamadığı ve beklentilerin henüz çıpalanmadığı tespiti yapıldı. Bu durumun, enflasyonda kalıcılık riskini beslediği ifade edildi.

POLİTİKA FAİZİ İÇİN YÜZDE 40 ÖNERİSİ

Ekonomik istikrarın tesisi için somut bir yol haritası sunan TEPAV, şu adımların atılmasını önerdi:

Mevcut yüzde 37 seviyesindeki politika faizinin yüzde 40’a çıkarılması ve burada sabit tutulması.

Esnekliğin sağlanması adına faiz koridorunun üst bandının yüzde 43’e yükseltilmesi.

Vakıf, Merkez Bankası’nın yasal sorumluluklarını hatırlatarak, enflasyon hedeflerinden sapılması durumunda bankanın kamuoyuna karşı daha şeffaf olması gerektiğini belirtti. Sapmanın nedenlerinin ve bu durumu telafi edecek önlemlerin açık bir dille paylaşılmasının, piyasa güveni açısından kritik olduğu vurgulandı.

"SADECE PARA POLİTİKASIYLA OLMAZ"

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de "reform" vurgusu oldu. TEPAV, para politikasının tek başına mucize yaratamayacağının altını çizerek; maliye politikasıyla eşgüdüm ve yapısal reformlarla desteklenmeyen bir sürecin kalıcı başarı getirmeyeceğini savundu. Geniş kitleler tarafından benimsenen, güven verici ve kapsayıcı bir reform paketinin aciliyetine dikkat çekildi.