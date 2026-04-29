TEPAV verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 3,59 olarak gerçekleşti. Bu veri, mutfak masraflarındaki artış eğiliminin sürdüğünü kanıtlarken, yıllık bazdaki gıda enflasyonu ise yüzde 34,3 seviyesine ulaştı. Henüz diğer resmi kurumlar verilerini paylaşmamışken, TEPAV’ın sunduğu bu rakamlar piyasa için ilk önemli sinyal niteliği taşıyor.

MUTFAKTA NELER OLUYOR? FİYATI ARTAN VE DÜŞEN ÜRÜNLER

Nisan ayı raporunda, gıda sepetindeki ürünlerin fiyat değişimleri dikkat çekici ayrıntılar sunuyor:

FİYATI DÜŞEN "ŞANSLI" ÜRÜNLER

Taze Meyve/Sebze: Patlıcan, taze fasulye ve kabak.

Diğer: Yumurta, baharatlar ve lokum.

CÜZDANI ZORLAYAN ÜRÜNLER

Taze Meyve/Sebze: Domates, havuç ve marul çeşitleri.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı balık, sirke ve tavuk etinde kaydedildi. Aynı dönemde yumurta, baharatlar ve lokum gibi ürünlerde fiyat düşüşleri görüldü.

KKTC’DE DE BENZER TABLO HAKİM

Sadece Türkiye’de değil, Yavru Vatan’da da gıda fiyatları yükseliş trendine girdi. KKTC-TEGE verilerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Nisan ayı gıda enflasyonu yüzde 3,47 olarak hesaplandı. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, adada da Mart ayındaki düşüş yerini Nisan ayında artışa bıraktı.