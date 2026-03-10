Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 26’ncı Para Politikası Değerlendirme Notu’nu paylaştı.

Değerlendirmeye göre, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yüksek seviyelerde seyrini sürdürdüğü aktarıldı. Son iki aylık enflasyon ortalamasının yıllıklandırılmış değerinin ise 2026 yıl sonu için hedeflenen enflasyon aralığının üst sınırının belirgin şekilde üzerinde olduğu belirtildi.

Enflasyon beklentileri hedefin üzerinde seyrettiği değerlendirmede ifade edildi. Orta Doğu’daki savaşın enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık fiyatları üzerinde yarattığı belirsizliklerin de enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

' FAİZ ARTIRIMI DAHİL EK SIKILAŞTIRMA GEREKEBİLİR'

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, enflasyonla mücadelede yalnızca para politikası araçlarının yeterli olmayacağına işaret ederek maliye politikası ve yapısal reformların önemine parmak bastı.

Bu kapsamda kapsamlı bir vergi reformu yapılması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi, kamu harcamalarının etkinlik ve verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması ve koşullu gelir garantilerinin gözden geçirilmesi gibi bütçe açığını azaltıcı adımların hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirmede belirtildi.

Mevcut koşullar altında politika faizinin sabit tutulması ve mevcut operasyonel çerçevenin korunmasının uygun olacağı ifade edilen değerlendirmede rezerv kayıplarının sürmesi durumunda faiz artırımı dahil ilave parasal sıkılaştırıcı önlemlerin gecikmeden gündeme alınabileceğinin altı çizildi.