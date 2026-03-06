Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde hayranlarının ve basın mensuplarının karşısına çıktı.

Her zamanki sade ve mütevazı tavrıyla dikkat çeken sanatçı, fotoğraf çekim taleplerini geri çevirmeyerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"6 TANE STAT KONSERİM OLACAK"

Sabah gazetesinin haberine göre; yoğun temposuna kısa bir mola verdiğini belirten Teoman, yakın dönem planlarını paylaştı. Usta sanatçı, "Kendime 1,5 aylık bir tatil verdim, hemen ardından konserlere devam edeceğim. 6 tane stat konserim olacak" dedi.

"ERKEK FİGÜRÜM ZAGOR VE ELVİS'Tİ"

Öte yandan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında hayatına dair samimi ve etkileyici itiraflarda bulunmuştu.

Çocukluğundan bugüne taşıdığı travmaları açık yüreklilikle anlatan rockçı, özellikle babalık ve aile bağları konusundaki iç hesaplaşmalarıyla izleyenleri düşündürdü.

Babası 2 yaşındayken vefat ettiği için güven veren bir erkek figürü olmadığını vurgulayan Teoman, bu boşluğu şöyle doldurduğunu ifade etti:

"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor, huzursuz biri olup çıkıyorsun. Ama kadınlarla büyümek, o inceliği öğrenmemi sağladı."

"Annem şarkıcı olduğum için utandı"Kariyerine ilişkin en çarpıcı açıklamalardan biri ise 93 yaşındaki annesiyle ilgiliydi. Teoman, annesinin mesleğini yıllarca bir hayal kırıklığı olarak gördüğünü itiraf etti:

"Annem benim toplumda statüsü daha yüksek bir mesleğim olmasını istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi bana yakıştırmıyor ama artık arkadaşları beni sevdiği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."

BABALIK VE DEĞİŞİM SÜRECİ

Kızı Zeyno ile ilişkisine dair samimi bir özeleştiri yapan sanatçı, babalık yolculuğundaki dönüşümünü şu sözlerle özetledi:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime 'Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, bari dürüst bir baba ol' dedim. Baba olduktan sonra artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini anlıyorsun. Eski Teoman'ı sürdüremeyeceğimi fark ettim."

GELECEK KAYGISI: "AKSİ BİR YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM"

Annesinden miras kalan depresif yapıyı her sabah kendine telkin vererek dengelediğini belirten Teoman'ın en büyük korkusu ise ilerleyen yıllarda huysuz ve zor bir karaktere dönüşmek.

TEOMAN KİMDİR?

Teoman, tam adıyla Fazlı Teoman Yakupoğlu, Türk rock müziğinin en ikonik ve etkili isimlerinden biridir. 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'da (Beyoğlu/Tünel semti) doğdu. Aslen Giresun Alucra kökenli bir ailenin tek çocuğudur.

Babası avukat Hasan Basri Yakupoğlu'nu 2,5 yaşındayken kaybetti; annesi Şaziment Yakupoğlu'dur. Eğitim hayatına Ataköy Lisesi'nde başlayan Teoman, üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme, ardından Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Sosyoloji bölümlerinde okudu. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden tamamladı.

Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Araştırmaları üzerine yapmaya çalıştı ancak tez konusu ("Çizgi Romanlarda Kadının Rolü") kabul görmeyince yarım kaldı. Müzik kariyerine 1986'da Mirage grubunda vokal yaparak başladı.

Daha sonra Mavi Sakal, Indians gibi gruplarda yer aldı. 1997'de kendi adını taşıyan ilk solo albümüyle büyük çıkış yaptı. "Paramparça", "Senden Önce Senden Sonra", "Renkli Rüyalar Oteli", "O" gibi hit şarkılarıyla tanındı. Alternatif rock ve pop rock tarzında, yalnızlık, aşk, şehir hayatı, varoluşsal boşluk gibi temaları şiirsel ve samimi sözlerle işler. Şarkı sözleri genellikle otobiyografik unsurlar taşır.