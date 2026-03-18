Sosyal medya üzerinden yaptığı kısa paylaşımda “Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullanan Teoman, hayranlarını heyecanlandırdı.

“Teoman Şarkıları” albümü, sanatçının kariyerinde iz bırakan eserlerinin farklı isimler tarafından yeniden yorumlanacağı özel bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda Buray ile yapılacak düetin, hem nostalji hem de modern pop tınılarını bir araya getirmesi bekleniyor. Özellikle “Kupa Kızı ve Sinek Valesi”nin duygusal yapısı, iki sanatçının farklı vokal tarzlarıyla yeni bir yorum kazanacak.

Müzikseverler, projenin detayları ve diğer düetlerin kimlerle yapılacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Albümün çıkış tarihi henüz netleşmezken, Teoman’ın paylaşımları beklentiyi artırmaya devam ediyor. Bu özel çalışma, Türk müzik piyasasında yılın dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.