Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Teniste dünya klasmanının 1 numarası Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Wimbledon'da Alexander Zverev'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İtalyan raket, temmuz ayındaki turnuvanın ardından henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.

'DİZİM İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİL'

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sinner, kortlara dönüş için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Dizim henüz olmasını istediğim seviyede değil. En kısa sürede kortlara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Sinner'ın Çin Açık'tan çekilmesiyle birlikte kortlara dönüş tarihi konusundaki belirsizlik devam ediyor.