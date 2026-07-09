Tenis turnuvası kayısıyla tatlandı: 171 sporcu Iğdır misafir edildi

Turnuvanın büyük ilgi gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz Kayısı Kupası Tenis Turnuvası büyük ilgi gördü. 43 ilden 71 spor kulübünden 171 sporcuyu ilimizde ağırlıyoruz. Sporcularımız turnuva boyunca burada mücadele edecek. Biz de hem Iğdır kayısısını tanıtmak hem de lezzetini tattırmak amacıyla kendilerine kayısı ikram ettik. İnşallah Iğdır kayısısı ülkemizde ve dünyada hak ettiği ilgiyi görecektir" diye konuştu.