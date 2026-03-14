Samandağ ilçesinde bir binanın bodrum katında mahsur kalan köpek ile İskenderun ilçesinde kafasını tenekeye sıkıştıran köpek, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Vatandaşların ve doğadaki canlıların her zaman yanında olan ekipler, ihbar üzerine hızla olay yerlerine ulaştı. Samandağ’daki köpek bodrumdan, İskenderun’daki köpek ise teneke kutudan titiz çalışmalarla kurtarıldı.

Kontrollerinin ardından her iki köpek de sağlık durumları iyi olarak doğal yaşam alanlarına salındı.Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvansever yaklaşımlarıyla örnek olmaya devam ediyor.

