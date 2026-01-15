YENİÇAĞ YAKIN PLAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye Suriye ile ilgili yaptığı "Akıllıca tercih yapın" açıklamasına ilişkin soruya, ABD'de Senato'da birçok senatör bulunduğunu, bunların yaptığı ferdî beyanlardan yola çıkarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel politikaları belirlemediklerini kaydederek cevap verdi.

Fidan, "Bizim için esas olan, bizim meclisimizde de çok farklı görüşler var, dolayısıyla Beyaz Saray'daki irade ne söylüyor, muhataplarımız neler yapıyor, onlarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Hakan Fidan’ın iki arada bir derede kaldığını çok belli ettiği, suya sabuna dokunmamayı tercih ettiği bu açıklamasından sonra sözde Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ve Suriye’deki yeni yönetime yönelik "Kürtlere saldırırsanız tepkimiz sert olur" uyarısına teşekkür etti.

Graham’ın açıklamalarını memnuniyetle karşılayan, teröristlerin Suriye’deki sözcülerinden İlham Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Graham’a minnetlerini şöyle bildirdi;

"Sayın Graham, kritik desteğiniz için teşekkürler. Suriye geçici hükümeti bir yandan Halep’teki Kürt halkına yönelik vahşi ve zalimce saldırılar gerçekleştirirken, diğer yandan bizim savunma yapılarımızı tasfiye etmemizi talep ediyor.

Diyaloğa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Ancak Suriye’deki siyasi geçiş süreci, ABD ile birlikte IŞİD’e karşı omuz omuza savaşan Kürt halkının ve diğer azınlıkların zararına olamaz.

Net mesajlarınız, ortaklığımızın ve verdiğimiz bedellerin unutulmayacağına dair bize umut veriyor. Bu en karanlık zamanlarda müttefiklerinizin yanında durduğunuz için size minnettarız."