Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius’u uzatmada 89-85 mağlup etti.
Vilnius’ta oynanan karşılaşmada ilk çeyreği ev sahibi ekip 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan sarı-kırmızılılar, devre arasına 39-33 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte dengeyi sağlayan Rytas Vilnius, bu periyodu 57-55 önde kapattı. Normal süresi 76-76 eşitlikle tamamlanan mücadele uzatmaya gitti.
MCCOLLUM FARK YARATTI
Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Galatasaray, parkeden 89-85 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Errick McCollum 24, John Meeks 19 sayıyla öne çıktı. Rytas Vilnius’ta Jerrick Harding’in 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken, Litvanya temsilcisi ilk yenilgisini yaşadı.