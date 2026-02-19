UEFA Avrupa Ligi'nin 16 play-off turunda yer alan tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele yarın saat 20.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda yapılacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe sahada: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim : 1

Bu turu geçen taraf, bir üst aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya ekibi Real Betis ile eşleşecek.

Avrupa Ligi maçları:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest

20.45 Dinamo Zagreb - Genk

20.45 PAOK - Celta Vigo

20.45 Brann -Bologna

23.00 Celtic -Stuttgart

23.00 Lille - Kızılyıldız

23.00 Panathinaikos -Viktoria Plzen

