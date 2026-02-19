UEFA Avrupa Ligi'nin 16 play-off turunda yer alan tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele yarın saat 20.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda yapılacak.
Bu turu geçen taraf, bir üst aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya ekibi Real Betis ile eşleşecek.
Avrupa Ligi maçları:
20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest
20.45 Dinamo Zagreb - Genk
20.45 PAOK - Celta Vigo
20.45 Brann -Bologna
23.00 Celtic -Stuttgart
23.00 Lille - Kızılyıldız
23.00 Panathinaikos -Viktoria Plzen