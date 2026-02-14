Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında son dakika basketiyle kazanılan karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, maç sonu olaylarıyla ilgili resmi başvuruların yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, net mesajlar verdi

“Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı” diyen Ciritci, şunları söyledi:

“Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok, oyuncularımızın hepsi iyi. Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız.”